PNRR, 300mila euro al Comune di Campagnatico per la mensa di Arcille

Campagnatico: Il Comune di Campagnatico ha ottenuto 300mila euro dal Ministero dell'Istruzione attraverso il PNRR così come progettato dalla passata amministrazione che verranno impiegati per la realizzazione della mensa delle scuole di Arcille. "È una bella soddisfazione - commenta l'ex Sindaco e consigliere Luca Grisanti - sintomo di un gruppo che ha lavorato nell'interesse del territorio fino all'ultimo giorno, nonostante che qualcuno abbia lasciato pensare il contrario. Adesso il passo di ottenere i finanziamenti lo abbiamo compiuto e ottenuto, spetterà agli altri dare seguito nei tempi ristretti che il PNRR impone per realizzare l'opera. Noi nonostante la tempistica limitata siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Speriamo che chi verrà riesca a fare la stessa cosa nel raggiungere il traguardo finale di una mensa realizzata e funzionante, anche perché il Governo e l'Europa su questo fronte non ammettono ritardi".

