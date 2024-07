Play-off di Serie A: il Macerata vince anche gara due

Il Big Mat Bsc Grosseto non riesce a imporsi nel secondo match contro il roster marchigiano



Grosseto: Si chiude 11-1 in favore della squadra marchigiana il secondo match tra Big Mat Bsc e Hotsand Macerata. Per i biancorossi sigla l’unico punto della gara Aloma Herrera. Gara tre si giocherà mercoledì 31 luglio, alle ore 20.30, al Campo comunale di Macerata.

Successione punti

Hotsand Macerata: 100 350 2

Big Mat Bsc Grosseto: 100 000 0

Battitori

Hotsand Macerata: Morresi 6 (1/4), Garcia Rodriguez 4 (1/4), Leonora DH (1/3, Pascoli 0/1), Albert 9 (1/3), Carrera Lopez 3 (2/3), Servidei 5 (2/4), Di Turi De Frenza 2 (2/4), Splendiani 7 (1/3), Garcia 8 (2/4);

Big Mat Bsc Grosseto: Aloma Herrera 6 (1/3, Tiberi 0/0), Leonora8 (2/3), Daniel Alejandro 7 (1/3), Pereira Jablonskis 5 (1/3), Maggi 2 (0/3), Mercuri 3 (1/3), Cinelli 9 (1/2, Cappuccini 0/1), Funzione DH (0/3), Sellaroli (1/2).

Lanciatori

Hotsand Macerata: Moreno Gomez (W, 5.0 IP, 7 H, 1 R, 1 ER, 6 SO), Cuomo (S, 2.0 IP, 1 H, 1 SO).

Big Mat Bsc Grosseto: Palumbo Cardozo (L, 3.0 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 3 SO), Alvarez Arrieche (1.1 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 2 SO), Barreto Grave De Peralta (1.2 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), Luciani (1.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Michele De Notta

Arbitro 3B: Mario Delicati

Foto di Noemy Lettieri.