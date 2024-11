Cronaca Pino si abbatte su abitazione. Nessun ferito, la casa non era abitata 1 novembre 2024

Orbetello: Intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Orbetello per la caduta di un grosso pino nella zona di Giannella. La pianta aveva perduto l’ancoraggio dal terreno e si è abbattuto sul tetto di un’abitazione al momento del sinistro, fortunatamente, non abitata.

La squadra VF ha provveduto, tramite l’utilizzo delle motoseghe in dotazione, a liberare la copertura dello stabile e ad effettuare una prima verifica statica delle condizioni della copertura, che non ha fornito elementi tali da pregiudicare l’utilizzo dell’immobile. Seguici



