Piazza del Campo prepara il suo “Mercato”: torna l’appuntamento che affonda le radici nella storia

Siena: In uno degli scenari più belli del mondo, produttori locali e nazionali propongono il meglio di “arti e mestieri” per un viaggio nella cultura del gusto e del saper fare

Un viaggio nella cultura del gusto e del saper fare in una delle piazze più belle del mondo: a Siena, in Piazza del Campo, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) si rinnova l’appuntamento con il Mercato nel Campo.

Un lungo weekend all’insegna della bellezza e della tipicità: per tre giorni, 130 espositori proporranno le loro eccellenze nella conchiglia del Campo così come avveniva già nel XIV secolo, al tempo in cui si scriveva il “Costituto Senese”, prima carta costituzionale redatta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare ogni aspetto della vita della città.

Sarà così rievocata l’idea originaria del mercato medievale con la distinzione in due grandi aree di vendita, quella alimentare e quella dedicata all’artigianato.

In mostra i migliori prodotti della tradizione gastronomica senese come salumi, pecorini, pane, zafferano, tartufo, cioccolato, miele, confetture, liquori e distillati. Spazio anche alla raffinata tradizione dolciaria senese con il panforte, i ricciarelli igp, i cantucci toscani igp, i cavallucci. Quest’anno poi saranno presenti piccole imprese domestiche con straordinarie produzioni casalinghe che porteranno alla riscoperta di una lunga tradizione di saperi.

Non mancheranno poi alcune “chicche” che offriranno al visitatore la possibilità di compiere un vero e proprio “giro d’Italia” del gusto: dai formaggi del Trentino a quelli della Sardegna, dalle produzioni lombarde di mostarda, polenta e gorgonzola fino alle golosità pugliesi come il pane di Altamura o le olive e ancora i salumi di Norcia, la focaccia genovese, la mozzarella campana, i tortellini emiliani.

Prodotti tessili e in lana, oggetti natalizi, cartoleria, ceramica, cosmetici naturali, pelletteria, cappelli, guanti, libri, saponi artigianali, manufatti in legno, gioielli artigianali saranno solo alcuni dei tesori in mostra nell’area dedicata all’artigianato di qualità.

Tra le varie attività, il Mercato nel Campo dedicherà uno spazio alle associazioni della Consulta della Disabilità del Comune di Siena per la vendita di panettoni solidali. Inoltre sarà allestito un Punto di Facilitazione Digitale, servizio gratuito comunale (progetto realizzato con fondi PNRR di cui il Comune è soggetto sub attuatore). I banchi del Comune saranno presenti nel gazebo allestito sotto Palazzo Pubblico.

Nella tre giorni di mercato si svolgerà inoltre un ricco programma di appuntamenti culturali per grandi e piccini.

In particolare, venerdì 6 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nel gazebo sotto il Palazzo Pubblico dedicato agli incontri, i bambini potranno prendere parte a “Ortolandia - Il laboratorio dell’orto” un viaggio divertente realizzato in collaborazione con Coldiretti alla scoperta dell’origine del cibo, della stagionalità, della biodiversità (appuntamento gratuito; i bambini che vogliono partecipare sono invitati a portare un cartoncino delle uova vuoto).

Alle ore 17.00 presso il Cortile del Podestà sarà presentato “Il trenino arriva in città”, un volume scritto da Elena Cardaioli e illustrato da Caterina Manganelli durante il quale i bambini potranno colorare e disegnare insieme a Caterina Manganelli e Marianna Gepponi, illustratrici di libri per bambini su Siena e sul Palio.

“Archivio a parfum” è invece l’appuntamento che, sempre il 6 dicembre alle ore 18.00, avrà luogo presso l’Archivio di Stato. Un’esperienza sensoriale dedicata al patrimonio più “dolce” che qui si conserva: l’essenza del legno e della carta, la scrittura profumata di Siena (prenotazione obbligatoria scrivendo a as-si.comunicazione@ cultura.gov.it).

Inoltre, all’Archivio di Stato, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, sarà visitabile la mostra documentaria ispirata al tema dei dolci senesi. Ingresso libero; visite guidate alle ore 21 e 22. Massimo 15 persone ogni turno. Prenotazione consigliata scrivendo a as-si.comunicazione@ cultura.gov.it

Sabato 7 dicembre alle ore 12.00 in collaborazione con CO.RI.PANF nel gazebo sotto il Palazzo Pubblico dedicato agli incontri si parla di “Storia e sapori dei dolci tradizionali di Siena: cosa c’è dietro la sigla IGP dei ricciarelli e del panforte di Siena”. Sempre qui, alle ore 17.00, in collaborazione con Il Galeone avrà luogo “Creazioni Preziose: scopriamo come nasce un gioiello”, un incontro sui segreti di questa antica arte mentre alle ore 18.00 sarà presentato “Tosca e il Dott. Lupo”, fumetto noir digitale sui misteri della città e della Toscana, a cura di Marotta e Lacava. Con Katiuscia Vaselli per Siena News e Daniele Marotta per La Scuola Fumetto.

Domenica 8 dicembre alle ore 11.30, nel gazebo sotto il Palazzo Pubblico, in collaborazione con la scuola di Fumetto di Siena, il Mercato nel Campo propone un laboratorio del fumetto per bambini. Alle ore 15.30, in collaborazione con CO.RI.PANF., si potrà invece salpare alla scoperta dei segreti della tradizione dolciaria senese con “La dolce strada delle IGP senesi. Storia e sapori dei Ricciarelli e del Panforte di Siena IGP”.

Il Mercato nel Campo è un evento del Comune di Siena, realizzato in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna, Confartigianato, Vetrina Toscana.

Tre giornate nel segno di un’eccellenza che fa di Siena una vera e propria "città del gusto" e che in uno scenario antico quanto inimitabile rappresentano un unicum in Italia tra tutti i mercatini natalizi.