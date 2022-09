"Piazza bella piazza”: solidarietà e musica per promuovere l’Emporio solidale

Continua la programmazione a margine dell’Emporio Solidale - Mercoledì 28 spazio ai giovani di Kansassiti, l’evento del collettivo Diffusion che era programmato per giovedì invece è rimandato per maltempo



Grosseto: La seconda “duegiorni” di eventi a cura dei coordinatori dell’Emporio Solidale, continua se pur con qualche intoppo dovuto al maltempo: si comincia sempre il mercoledì dalle ore 18.00 nella piazzetta-parcheggio in via dei Barberi 108 ma la serata in collaborazione con il collettivo Diffusion prevista per il giorno seguente non potrà essere svolta a causa del forte maltempo previsto

. Gli eventi saranno organizzati all’interno del progetto “Piazza Bella Piazza”, volto a far conoscere questo supermercato speciale dedicato alle famiglie in difficoltà.

Mercoledì infatti sarà presentato di nuovo l’Emporio Solidale con una breve introduzione a cura dei Presidenti delle associazioni partner che descriveranno il progetto completo e le azioni in continuo aggiornamento, a seguire un piccolo ristoro offerto da Querce di Mamre e infine la serata di proiezioni di filmati restaurati dalla Mediateca Digitale della Maremma a cura di Kansassìti con piccoli gadget e coperte per non infreddolirsi.

Il progetto della Mediateca Digitale della Maremma nasce nel 2007 con l'associazione Nickelodeon di Grosseto presieduta da Francesco Falaschi e Alessio Brizzi con l'intento di recuperare le opere audiovisive girate in Maremma: da quelle di videoamatori fino a quelle di registi professionisti. Tutti i lavori (un centinaio circa e di vario formato) sono stati recuperati dagli aventi diritto e successivamente digitalizzati andando a costituire un archivio reso disponibile alla fruizione. Il nuovo progetto MDM, curato dall'associazione Kansassìti, parte da lì con una nuova fase di digitalizzazione del materiale archiviato, con il recupero di nuovi lavori (es. filmati familiari) e con la realizzazione di un nuovo sito che, al passo coi tempi, ne favorisce la visione on line: una storia per immagini del territorio maremmano: dalla documentazione delle tradizioni popolari alla più varia produzione sulla Riforma Agraria, sull’industria mineraria, su avvenimenti quali la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, la Bonifica, l’alluvione del 1966 e fatti di cronaca più recenti.In occasione degli eventi legati all'apertura dell'emporio solidale. Kansassìti presenterà un cospicuo-onirico assaggio dei materiali restaurati dalla Mediateca della Maremma, mezz'ora in viaggio tra reperti archeo-cinematografici messi in sicurezza: neve sull'Amiata, Etruschi a Roselle, plastica a Scansano, inondazione a Grosseto, arselle a Sciangai eccetera. In anteprima assoluta verranno presentate le immagini recuperate dell'inaugurazione della Casa del Popolo di Gavorrano avvenuta nel 1973. Queste pellicole sono state digitalizzate grazie al supporto dell'Isgrec.

Il programma continuerà con un piccolo buffet offerto dall’Associazione Querce di Mamre e da tutti i fornitori che periodicamente riforniscono anche l’Emporio con i beni destinati alle famiglie. Ci sarà modo e tempo di confrontarsi, candidarsi per aiutare i volontari e capire bene come partecipare attivamente a tutte le iniziative. L’evento in collaborazione con il collettivo Diffusion dedicato al panorama hip-hop, al live painting e breakdance è invece rimandato a data da destinarsi, seguiteci su Fb e IG per tutti gli aggiornamenti quotidiani. L’ingresso è sempre gratuito ed aperto a tutti.