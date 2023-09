Piano del "Turismo sicuro 2023". Pattugliamenti congiunti della Guardia di Finanza

Aeroporti di Madrid e Valencia, luglio - settembre 2023.



Roma: Nell’ambito del piano “Turismo sicuro”, coordinato per l’Italia dal Ministero dell’Interno, la Guardia di Finanza ha preso parte con proprio personale a servizi congiunti di pattugliamento con la Guardia Civil, svolti presso gli aeroporti internazionali di Madrid “Barajas” e Valencia “Manines” dove, durante la stagione estiva, transitano milioni di passeggeri.

Dallo scorso 15 luglio e fino a metà settembre, finanzieri provenienti dai Gruppi aeroportuali di Fiumicino, Linate, Bologna e Tessera sono impiegati, al fianco dei colleghi spagnoli, in attività di controllo, prevenzione e monitoraggio, volte a rafforzare la sicurezza degli scali in un periodo particolarmente sensibile per la presenza di numerosi turisti italiani in vacanza nel Paese, agevolandone i rapporti con le autorità di polizia locali.

Il supporto tecnico alla Guardia Civil si è concretizzato in controlli documentali, screening dei passeggeri e ispezioni dei bagagli, anche attraverso l’utilizzo di apparati per la rilevazione di droghe ed esplosivi. L’iniziativa, già sperimentata in precedenti edizioni, sta riscuotendo anche quest’anno particolare apprezzamento da parte delle autorità locali, a vantaggio della sicurezza reale e percepita dai connazionali.

La collaborazione con le forze di polizia straniere costituisce oggigiorno un elemento imprescindibile per contrastare le più insidiose forme di criminalità. A tale scopo, la Guardia di Finanza ha da tempo sviluppato una forte proiezione internazionale, anche attraverso la rete di ufficiali in servizio all’estero presso le principali sedi diplomatiche ed i più importanti organismi internazionali.