Petrucci (FdI): "L'eco Tour fa tappa anche a Grosseto, aumentare consapevolezza ambientale"

Grosseto: “L’Eco Tour di “Ricomincio da tRe” fa tappa anche a Grosseto - dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci, componente la Commissione Ambiente a Palazzo Madama -, e sono stata felice stamattina (ieri NDR), di partecipare alla conferenza stampa che si è tenuta in Comune. Dieci associazioni di consumatori, tra cui Confconsumatori, scelgono di attivare un percorso ispirato alla sensibilizzazione dei cittadini e alla ricerca di un’evoluta consapevolezza ambientale. Oltre che nella nostra Maremma, lo stanno facendo in tutta Italia attraverso stand informativi da cui diffondere consigli, buone pratiche e semplici nozioni in tema di economia circolare e sostenibilità. La tappa grossetana ha avuto uno speciale focus sulla plastica e sulle possibilità di ridurne l’utilizzo. Grazie ancora a tutti i promotori, che hanno ricevuto il fattivo sostegno del nostro governo - conclude la senatrice Simona Petrucci -, impegnato sin dal primo giorno in concrete politiche ambientali e di rispetto dell’ecosistema”