Permessi di accesso alla ZTL: ecco le scadenze

Grosseto: L'Amministrazione Comunale ricorda alla cittadinanza che il 31 marzo 2023 è prevista la scadenza dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Grosseto, che riguardano le seguenti categorie: Enti (EZTL), Carico e Scarico e Carico Scarico Speciale (CS ZTL e CS1 ZTL), Pronto Intervento (PI ZTL), Assistenza e Medici (S ZTL e SM e SS ZTL) e i taxi.

L’Amministrazione Comunale chiede quindi ai cittadini di controllare le proprie autorizzazioni ed eventualmente di contattare l’ufficio Permessi ZTL, in Via Zanardelli 2, per il rinnovo. Per informazioni circa le modalità con cui procedere al rinnovo è possibile chiamare l’Ufficio Permessi ZTL al numero telefonico 0564/488520 nei seguenti orari: lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, martedì/giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.