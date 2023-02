Per "Leggere necesse est" ArtemareClub promuove Dreams la libreria dei sogni

Porto Santo Stefano: Si, Artemare Club questa settimana per la campagna promozionale “leggere necesse est” promuove “Dreams” la libreria dei sogni a Porto Santo Stefano, aperta da Dario Loffredo alla fine di Via Roma coraggiosamente nella Aprile 2021 in piena pandemia non certo il periodo più semplice. E’ una piccola libreria molto elegante e ben fornita specializzata in libri di autori locali, per bimbi e ha un reparto dedicato alla cultura religiosa dove è presente la bellissima guida di Lauro Metrano “Monte Argentario terra di santi, do arte e spiritualità cristiana”, ma ha anche la possibilità di ordinare i titoli non presenti avendo rapporti con il fornitore più importante in Italia.



Il comandante Daniele Busetto ne è cliente è di recente ha avuto il piacere di avere una lunga conversazione con il gentile e disponibile titolare che ha raccontato di aver chiamato la libreria Dreams, in inglese "Sogni", auspicando che il centro di Porto Santo Stefano venga più valorizzato diventando pedonale dove turisti e residenti possano girare tranquillamente. Da parte sua cerca con la sua attività di dare un piccolo contributo offrendo cultura per tutte le età e ha voluto arricchire il suo negozio con degli oggetti artigianali non di facile reperibilità e di diversi marchi nuovi sul territorio dei quali ha il diritto esclusivo di vendita.

A Dreams da parte di Artemare Club gli auguri marinareschi che i suoi sogni e quelli dei suoi frequentatori si avverino!