Per iniziare con Amore il 2025 ad Artemare Club il libro “AstroLove” dell'Orbetellano Capitani

Sarà amore per la vita? Dipende da tanti fattori, segno zodiacale compreso.

Porto Santo Stefano: Sì, perché ogni segno ama a modo suo ed esprime i propri sentimenti in maniera diversa. Come scoprire, dunque, con quale segno il tuo cuore batte più forte e con quale segno lasciarsi andare? Quale portare all'altare e quale a letto? Il bellissimo volume rosso AstroLove prende in considerazione tutte le centoquarantaquattro accoppiate zodiacali, dodici per segno, e spiega senza peli sulla lingua quali dinamiche si creano all'interno di ogni coppia stellare. Amori travolgenti e odi insanabili. Larghe intese e lunghe contese. Miscele incendiarie e fusioni a freddo. Nel libro ormi raro Antonio Capitani interpella gli astri e offre una bussola per orientarsi nella scelta del partner, dell'amante, ma anche dell'amico e di qualunque altro compagno di viaggio in questa vita, vivere felici e contenti, se non per sempre, magari a periodi, il che è già comunque un risultato. Volume assolutamente da sfogliare nella sede di Artemare Club a Porto Santo Stefano. Buon 2025 con Amore!