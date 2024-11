Cultura Per "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra" arriva 'Il tempo che ci vuole' di Francesca Comencini 27 novembre 2024

Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, questa settimana verrà proiettato “IL TEMPO CHE CI VUOLE” di Francesca Comencini, con Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano, Anna Mangiocavallo, Luca Donini. Durante gli anni di piombo, periodo caratterizzato da lotte politiche e rivoluzioni sociali, padre e figlia condividono la passione per il cinema, nonostante le diverse scelte di vita e i modi di stare al mondo. L'ingresso al cinema è di 6 euro (anziché 8 euro come avviene nel fine settimana). Chiedendo alla cassa del cinema, è inoltre a disposizione dell'utenza una tesserina al prezzo di 25 euro per l'ingresso a 5 film del giovedì anche non consecutivi. Per conoscere la programmazione di tutti i film all'Astra: Whatsapp - inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945 oppure seguire il Gruppo Facebook

