Pd massetano a congresso: la spunta Elly Schlein

Pd massetano a congresso: la spunta la mozione Elly Schlein con 45 voti. Staccato Bonaccini che arriva a 20 voti

Massa Marittima: ieri si è tenuto il congresso del circolo del Partito Democratico di Massa Marittima, dove gli iscritti hanno potuto scegliere i due candidati per le primarie aperte, che si svolgeranno domenica 26 Febbraio dalle ore 8 alle ore 20 presso la sede PD, in via Calatafimi 4.

E' stata una delle assemblee maggiormente partecipate di tutta la provincia di Grosseto: hanno votato 69 iscritti, sfiorando l'80% degli aventi diritto. I relatori sono stati Giacomo Termine (segretario PD provinciale) per la mozione Bonaccini e Alessio Scheggi (presidente direzione PD provinciale) per la mozione Schlein; nessun relatore per le mozioni De Micheli e Cuperlo.

"Dopo le presentazioni di 15 minuti, come da regolamento, abbiamo avuto un piacevole dibattito, in cui si sono succeduti numerosi interventi appassionati, propositivi e di spessore; questa vivacità e pluralità è emersa anche nei risultati finali del voto, dove ha prevalso Elly Schlein con 45 voti, seguita da Stefano Bonaccini con 20 e Gianni Cuperlo con 4; nessuna preferenza per Paola De Micheli. Il dato di 45 voti è il più alto raggiunto dai candidati in tutti i circoli della provincia grossetana. L'assemblea di ieri ha evidenziato che il PD massetano è una comunità viva, dove persiste un dibattito corretto e un confronto acceso, ma educato, sulle varie tematiche politiche che caratterizzano il partito e la società; dove ogni militante, pur con opinioni e visioni differenti, può dare il proprio gradito contributo", termina la nota della segreteria PD Massa Marittima.