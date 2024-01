PayPal e altri metodi di pagamento a confronto nei casinò online

Il mondo del gioco d’azzardo, con l’avvento dei casinò online, si è completamente rivoluzionato. Con esso, si sono modificate tante piccole caratteristiche che, oggi, concorrono a presentare agli utenti un’esperienza di gioco completamente differente.



Un esempio su tutti riguarda le modalità di pagamento e prelievo che, negli ultimi anni, sono state radicalmente modificate. Nel gambling, la sicurezza e la rapidità dei pagamenti è un fattore fondamentale per la scelta di un casinò. Tantissimi giocatori, non a caso, preferiscono scegliere tra i migliori casinò PayPal.

PayPal: sicurezza e velocità al primo posto

PayPal si pone come intermediario tra i giocatori e i casinò, garantendone una protezione completa e la sicurezza durante tutte le sezioni di gioco. Questo portale consente ai giocatori di effettuare transazioni rapide e sicure senza alcun pagamento di commesse. Nel dettaglio, gli utenti che decidono di aprire un conto PayPal devono registrarsi al sito internet inserendo un indirizzo email e una password.

I pagamenti sono effettuati direttamente sul casino online con PayPal e, per realizzarli, è sufficiente cliccare su “Deposito” e selezionare PayPal come metodo di pagamento. Il pagamento sarà istantaneo e senza commissioni, indipendentemente dalla valuta utilizzata. Nell'articolo di CasinoHEX sui casino con PayPal è possibile verificare quali sono i casinò che utilizzano PayPal come metodo di pagamento.

PayPal supporta oltre 25 differenti valute. Nel 2023, oltre 200 milioni hanno scelto PayPal, un numero davvero straordinario e molti di questi lo hanno fatto con la chiara intenzione di utilizzarlo come strumento di gioco.

Eppure, il mondo dei portafogli digitali non si limita all’offerta di PayPal. Al contrario, i giocatori oggi possono scegliere tra tante altre realtà disponibili in rete. Tra le varie opzioni sono sicuramente degne di nota quelle rappresentate da Skrill e da Neteller.

Skrill: un'alternativa con commissioni

Skrill è stata fondata nel 2001 e, come PayPal, offre servizi di trasferimento di denaro e microtransazioni. Il prodotto, come detto, funziona più o meno come PayPal ma con qualche lieve differenza. Infatti, Skrill applica alcune leggere commissioni ai suoi utenti e il cambio di valuta è sempre a pagamento con un tasso di cambio che difficilmente potremmo definire competitivo.

Neteller: protezione dei dati

La seconda opzione, rappresentata da Neteller, vede una società storica e molto solida, fondata nel lontano 1999. Questo sito internet nasce già in partenza con l’obiettivo di favorire il trasferimento di denaro all’interno di social network, e-commerce e casinò online o siti di scommesse.

La sua caratteristica principale sta nella protezione dei dati finanziari degli utenti che, in fase di pagamento o prelievo, non devono dichiarare nulla ai portali da gioco. In questo modo, potranno essere utilizzati i conti che più si desiderano o carte prepagate, di debito o di credito.

A differenza di PayPal, anche in questo caso, vi sono però dei costi legati alle transazioni in uscita e in entrata. Neteller chiede ai suoi utenti un maggiore esborso economico per quel che riguarda le spese di deposito e prelievo rispetto a Skrill ma, al contrario, offre un tasso di conversione straordinariamente più conveniente.

Conclusioni

In sintesi, il sistema di pagamento oggi più utilizzato nei casinò online è certamente PayPal che, come abbiamo visto, è insidiato da ottimi concorrenti.