Patrocinio del Comune per servizio accoglienza turistica e promozione Parco archeologico Roselle

Roselle: Il Comune di Grosseto ha concesso il patrocinio alla Società Cooperativa "Le Orme" per il servizio di accoglienza turistica e la promozione del Parco archeologico di Roselle in vista degli eventi estivi del 2024. Le iniziative saranno pubblicizzate presso l'infopoint di Roselle con l'obiettivo di aumentare l'affluenza turistica e valorizzare questa importante area archeologica. "La promozione del territorio e delle nostre tradizioni culturali – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Turismo Riccardo Megale - è una nostra priorità. Siamo felici di sostenere iniziative che non solo arricchiscono l'offerta culturale e turistica della nostra città, ma che rafforzano anche il senso di comunità e il coinvolgimento dei nostri cittadini”



