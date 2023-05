Passalacqua: Venturina cala il poker su Alberese

Grosseto: Calato il sipario sulla seconda giornata di andata del girone C della 48° Coppa Passalacqua, martoriata ancora una volta dal maltempo che reso sempre più complicato il terreno di gioco del “Frida Bottinelli Brogelli”. Di fronte due squadre ancora a secco di gol e di punti, Alberese e Venturina, impegnate alla ricerca del primo successo nella manifestazione giovanile grossetana, in vista di una possibile qualificazione nel proseguo del torneo, grande impegno e grande voglia di vincere da parte di entrambe decise ad uscire fuori, dopo un inizio negativo per entrambe nella gara di esordio.



La posta in palio altissima, per poter andare avanti con estrema tranquillità, ed entrambe non si sono smentite entrando da subito nel match, con grinta e determinazione.

Grande grinta sin dalle prime battute con l'Alberese che cerca di aggredire ma il Venturina è decisa a vendere cara la pelle. Scocca il 4' quando Guazzelli, realizzano un eurogol con un fendente di rara fattura e porta in vantaggio il Venturina.

Reazione dell'Alberese con Franceschi (senza esito), poi al 11' occasione per il Venturina con Neri. Alberese ci prova ancora ma è il Venturina al 18' a mancare il bersaglio con Taddei. Partita intensa, Alberese ci crede e al 26' pareggia le sorti della gara con Bocchi.

I biancocelesti di Giacomini, riescono ad esprimere un buon calcio e al 30' cercare nuovamente il pareggio. Al 10' alto un tiro di Serangeli, ci prova ancora il Venturina con Taddei parato dall'estremo difensore dell'Alberese. Poi la girandola delle sostituzioni da entrambe le parti, mentre al 34' sale in cattedra ancora Guazzini a cercare nuovamente il pareggio. Un gran gol che mette in ghiaccio la partita. Makarov porta la squadra nuovamente in vantaggio grazie ad un azzeccato colpo di testa.

La ripresa conferma un Venturina molto deciso ma con l'Alberese pronta ancora. Il Venturina non si ferma, vuole finire crescendo e ci riesce quando Didato nel recupero chiude la gara realizzando un ben poker firmando il primo successo dei biancocelesti nella 48° Coppa Passalacqua, realizzando tre punti importanti che possano portare alla qualificazione.

Davvero un bel Venturina quello visto all'opera, contro il quale nulla ha potuto l'Alberese che esce di fatto dal torneo.

Questa sera di scena la seconda giornata del girone D, con Virtus Amiata- Follonicagavorrano, inizio ore 21:15.





ALBERESE 1 - VENTURINA 4

VENTURINA: Pallini, Guazzelli, Rincon, Canessa, Calò, Lolini (dal 1' del st. Pontilunghi), Neri (dal 1' del st. Romagnoli), Miele, Taddei (dal 17' del st. Cozzolino), Sili (dal 22' del st. Didato), Makarov. A disposizione: Donati, Poli, Pontilunghi, Romagnoli, Cozzolino, Di Dato. Allenatore Dario Giacomini.

ALBERESE: Conti, Mazzocco (dal 28' del st. Pecciarini), Troiano, Bigoni (dall'8' del st. Serangeli), Mancini, Hoxha, Franceschi (dal 31' del st. Diagne), Iunescu, Calzolani (dal 38' del st. Lorenzoni), Turchetti, Bocchi (dal 32' del st. Stefi). A disposizione: Stefi, Diagne, Serangeli, Pavin, Pecciarini, Lorenzini, Sarita. Allenatore Enrico Piccioni.

ARBITRO: Emilio Parisotto; assistenti Roberto Bocci, Riccardo Tobaldo della sezione Aia di Grosseto.

RETI: nel primo tempo al 4' Guazzelli, al 26' Bocchi, al 30' Makarov. Nella ripresa al 34' Guazzelli, al 45' Didato.

NOTE: Ammonito Neri

CALCI D'ANGOLO: 4 a 3 per l'Alberese





(foto Giacomo Aprili)