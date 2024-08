Partono domani i lavori di riqualificazione parco pubblico di Bagno di Gavorrano

Gavorrano: "Da domani giovedì 22 agosto inizieranno i lavori di riqualificazione del parco pubblico di Bagno di Gavorrano. Si tratta di un'opera di restauro e ristrutturazione complessiva che prevede la realizzazione delle nuove pavimentazioni, l'installazione dei nuovi giochi e la rimessa in pristino della vasca e della fontana. I lavori saranno ultimati entro novembre.

Per questi motivi il parco rimarrà chiuso per permettere di operare in sicurezza. Ci scusiamo per il disagio, ma, una volta conclusi i lavori, il parco sarà più bello e più funzionale" termina la nota del comune.