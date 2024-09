Partito il corso degli adulti al palazzetto di pallavolo di Grosseto

Grosseto: Un graditissimo ritorno al Palazzetto quello dei nostri "diversamente giovani" con tantissime new entry! Ieri sera una piccola riunione con la presentazione del corso e degli allenatori Andrea Baricci e Simona Faragli coordinati dal Deus ex machina Vito Di Giovanna, ha dato il via al secondo corso organizzato dalla nostra Società visto lo straordinario successo della passata stagione. Le iscrizioni arrivate sono state tantissime e il Palazzetto si è dovuto dividere in due campi per accogliere tutti! Per chi volesse informazioni ed iscriversi lo può ancora fare contattando il 334 768 3903.