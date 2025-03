Partita deludente per la PGR: nel match casalingo perde contro il Baloncesto basket Firenze

Grosseto: I biancorossi della PGR Grosseto partono forti nel primo quarto con una buona percentuale al tiro chiudendo 21/12. Nel secondo periodo anche se con troppi errori il team 90 riesce a rimanere in vantaggio per 36 a 26 . La partita prosegue combattuta e i maremmani non riescono ad avere il controllo del gioco mettendo in condizioni i fiorentini di ridurre il vantaggio e chiudendo il terzo quarto per 42/42.

Il match per 20 minuti è stato nelle mani dei grossetani dove hanno messo in campo delle buone trame di gioco giocate ma dopo l’intervallo un calo di intensità ha provocato uno sbandamento collettivo dove ne approfittano i viola con un parziale di 6/16.

Ultimo quarto giocato punto a punto dove ha prevalso il nervosismo che ha fatto perdere lucidità e precisione negli ultimi tiri decisivi perdendo il match.

Prossima partita 22 marzo ore 18:30 in casa della capolista Florence basket.

Parziali 21/12-15/14-6/16-13/16

Tabellini

Ciacci 4, Barabasi 6, Perfetti 5, Rustici 3, Zucchini 2, Terrosi 7, Casanova 19, Draghetti 6, Martinelli 3.

Coach: Manganelli,Terrosi, Goiorani, Pedicelli.

(foto di repertorio)