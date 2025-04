Due derby vinti da Pallavolo Grosseto

L'under 14 Nera fa 3 a 1 contro la fortissima formazione del Volley MASSA e l'Under 13 Giorgio Peri ha sconfitto la squadra di casa dell’Invicta Volleyball per 2 a 1.

Grosseto: Sabato scorso al Palazzetto Azzurri a Grosseto si è disputata la partita tra le Regine del Campionato uisp under 14! Il match è stato vinto per 3 a 1 dalla Pallavolo Grosseto Uisp 14 Nera (foto cover) contro la fortissima formazione del Volley MASSA Marittima ASD. Doveva essere una battaglia sportiva ed è stata proprio così! “In queste partite la differenza tra vincere e perdere è minima e devo dire che grandissima è stata la prestazione delle mie ragazze che non hanno mollato neanche 1 centimetro sia mentalmente che fisicamente! Tutte hanno dato il cuore! Sono fiero di loro! Adesso testa hai play off.” Queste le parole di Mister Corridori al termine dell’incontro.

Domenica 13 a Marina di Grosseto nella Palestra comunale di Via Maroncelli, gran bella vittoria per il team Under 13 Giorgio Peri che ha sconfitto la squadra di casa dell’Invicta Volleyball per 2 a 1 e che ci permette così di accedere alla finale per il 9° posto del Basso Tirreno contro il VBC Cascinese. Le parole del nostro Coach Elisabetta Alberti: “Le baby girls oggi sono scese in campo determinate a far bene, alcune di loro stanno affrontando due campionati e la stanchezza in certi momenti si è fatta sentire. Tuttavia Gemignani & Compagne non hanno mollato sfoderando attacchi vincenti e buoni recuperi in difesa. Le bimbe sono cresciute e sono molto soddisfatta del nostro percorso insieme.”

Queste le atlete a disposizione di Elisabetta: Elena Gemignani, Anna Deiana, Gemma Spernanzoni, Giada De Falco, Viola Duchini, Sofia Manaschi, Viola Angeletti e Melissa Stefi.

Nella foto la Pallavolo Grosseto Uisp 14 Nera









Nella foto Under 13 Giorgio Peri