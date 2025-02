Parco Eolico: Sindaco di Grosseto incontra sottosegretario Barbaro

Grosseto: "Il sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna sarà impegnato, domani, in una trasferta a Roma per un breve incontro con il sottosegretario all'ambiente e sicurezza energetica, Claudio Barbaro, per evidenziare le criticità del territorio, a fronte della proposta di realizzare un parco eolico nell'entroterra della nostra provincia. Si tratta di una prima tappa di confronto tra governo e amministrazioni locali, che, a fronte di sopravvenuti impegni istituzionali, ha portato al rinvio del previsto appuntamento con i sindaci interessati", scrive in una nota Vivarelli Colonna.

"L’incontro - precisa il sindaco di Grosseto - è stato organizzato e coordinato dalla senatrice Simona Petrucci, la quale ci ha informato della limitatezza dei tempi del previsto incontro con il sottosegretario, ma al tempo stesso ha voluto garantire l'avvio dei lavori. Intanto si comincerà con l’affrontare le prime questioni tecnico/amministrative.

Questo primo appuntamento, che ha il fine di chiarire la necessità di condividere un percorso di garanzia, di sviluppo e tutela del territorio, sarà seguito, appunto, da altri, che vedranno la partecipazione dei sindaci dei territori interessati. La stessa senatrice Petrucci si è resa disponibile a condividere con i sindaci di Scansano, Maria Bice Ginesi e di Magliano in Toscana, Gabriele Fusini, oltre a chiunque altro interessato, quali saranno le prossime tappe, mettendosi a disposizione personalmente.