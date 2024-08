Attualità Parco Archeologico Città del Tufo è pronto per le visite di agosto 9 agosto 2024

9 agosto 2024 127

127 Stampa

Redazione

Sorano: Il Parco Archeologico Città del Tufo è pronto ad accogliervi con tante iniziative per il mese di Agosto! Per la NECROPOLI ETRUSCA DI SOVANA verranno effettuate le consuete visite guidate nei giorni: 02 - 03 / 09 - 10 / 16 - 17 / 23- 24 / 30-31 Agosto alle ore 10:30 - 12:00 e 17:00, e le suggestive visite notturne nei giorni 04 - 11 - 18 - 25 Agosto alle ore 21:30 Il costo del biglietto è di € 10,00 a persona comprensivo di biglietto d’ingresso; il punto di partenza è presso la biglietteria della Necropoli Etrusca di Sovana (S.P. 22 Sorano-San Martino sul Fiora) Per la FORTEZZA ORSINI DI SORANO vi aspettiamo nella magica atmosfera notturna nei giorni: 07 - 14 -21 - 28 Agosto alle ore 21:30. Il ritrovo è presso il Museo Civico Archeologico (Piazza Cairoli, 3), il costo del biglietto € 10,00 a persona Per info e prenotazioni non esitate a contattarci ai seguenti recapiti: 0564/633099 - 614074 - 388/5724861 Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Parco Archeologico Città del Tufo è pronto per le visite di agosto Parco Archeologico Città del Tufo è pronto per le visite di agosto 2024-08-09T16:21:00+02:00 156 it Parco Archeologico Città del Tufo è pronto per le visite di agosto PT1M /media/images/tomba-ildebranda-Sovana.jpg /media/images/thumbs/x600-tomba-ildebranda-Sovana.jpg Maremma News Pitigliano, Fri, 09 Aug 2024 16:21:00 GMT