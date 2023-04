Cronaca Paolo Degli Innocenti su cessione ramo di azienda di Grosseto via Aurelia Antica 7 aprile 2023

7 aprile 2023 193

193 Stampa



Redazione Grosseto: Paolo Degli Innocenti, Socio Conad Nord Ovest e proprietario di Clodia Commerciale SRL sul tema cessione di ramo di azienda di Grosseto via Aurelia Antica. “La scelta compiuta deriva purtroppo dalla mancata intesa per il rinnovo del contratto di locazione con la proprietà dei locali sede del punto vendita”. – ha dichiarato Paolo Degli Innocenti, titolare del punto di vendita – “La prossima scadenza di detto contratto ha dunque costituito il fattore determinante che ci ha spinto, gioco forza, ad accettare la proposta di acquisto di Unicoop Tirreno. La cessione naturalmente non comporterà alcuna conseguenza negativa sul piano occupazionale per i dipendenti del ramo ceduto. Il negozio rimarrà aperto fino a tutto il 24 aprile 2023.” “Il nostro impegno e quello degli altri soci presenti sul territorio per lo sviluppo anche della rete ad insegna Conad nella provincia di Grosseto – ha ribadito Paolo Degli Innocenti – resta al centro del nostro lavoro, alimentato da un profondo legame con il territorio stesso”. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Paolo Degli Innocenti su cessione ramo di azienda di Grosseto via Aurelia Antica Paolo Degli Innocenti su cessione ramo di azienda di Grosseto via Aurelia Antica 2023-04-07T16:45:00+02:00 193 it Paolo Degli Innocenti, Socio Conad Nord Ovest e proprietario di Clodia Commerciale SRL sul tema cessione di ramo di azienda di Grosseto via Aurelia Antica PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/03/11/20220311082403-5fd446eb.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/03/11/20220311082403-5fd446eb.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 07 Apr 2023 16:45:00 GMT