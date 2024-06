Sport Pallavolo Grosseto: Sara Gambelli convocata per il Collegiale di Padova 4 giugno 2024

Grosseto: In occasione dei processi selettivi per la nazionale italiana di beach Volley, Sara Gambelli (Volleyrò) in prestito alla Società Pallavolo Grosseto, è stata convocata dal DT Emanuele Sbravati a partecipare al Collegiale che si svolgerà a Padova presso il centro sportivo Spazio 21 dal 10 al 12 Giugno.

La Società augura a Sara un grandissimo in bocca al lupo.

