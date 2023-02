Sport Pallavolo Grosseto, Open Day gratuiti per il Minivolley S3 2 febbraio 2023

Redazione Grosseto: La stagione è iniziata e a grande richiesta, la Società Pallavolo Grosseto ha deciso di dare l’opportunità a tutte le bambine che desiderano adesso di provare a giocare a Pallavolo con i nostri corsi di Minivolley S3!

Mercoledì 8 e Mercoledì 15 Febbraio presso la scuola G.B Vico in Via Uranio a Grosseto si terranno gli Open Day gratuiti per il Minivolley S3. Gli Open Day sono riservati alle bambine nate negli anni 2015, 2016 e 2017. L’accesso agli Open Day è libero. Saranno presenti i nostri Tecnici che vi faranno divertire un mondo! Tutte le informazioni sul Minivolley S3 di Pallavolo Grosseto le potete avere contattando il 380 79 61 595.



