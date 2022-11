Pallavolo Grosseto, i risultati del weekend

Grosseto: Pallavolo Grosseto, tutti i risultati del weekend nel volley femminile.

Campionato U16 Girone B: Unionvolley Piombino 0 Giorgio Peri Grosseto 3.

Consolida la posizione al vertice del proprio girone la formazione U16 guidata da Stefano Spina che con un secco 3 a 0 liquida il giovanissimo e acerbo team del Piombino. Con questa vittoria, la nostra Giorgio Peri si conferma anche al vertice della ipotetica classifica avulsa del Torneo Comitato Basso Tirreno seguita da Bellaria Cappuccini, e Ambra Cavallini di Pontedera. La partita di questa mattina ha confermato, tra le altre cose, lo stato di grazia di Lucrezia Bertelli che ormai da alcune partite fornisce rendimenti elevatissimi. Teniamoci stretto questo bel gruppo. SB

Campionato U13: GAO Orbetello 0 Luca Consani Grosseto 3.

Facile affermazione delle bimbe allenate da Ilaria Colella nella prima di Campionato contro le pari eta' dell' Orbetello. A fine partita coach Colella dice: "Il risultato non è mai stato in discussione, la partita, condotta agevolmente dal primo all'ultimo punto, mi ha consentito di girare tutta la rosa a mia disposizione prendendo spunti per i prossimi impegni". Anche questo gruppo, come le altre nostre categorie giovanili, è custode di buone caratteristiche tecniche che, crediamo, ci faranno divertite per tutta la durata del Torneo. SB

Le convocate U13: Clara Balestri, Francesca Ciccarelli, Ginevra Consani, Aurora Fanteria, Sofia Guidoni, Matilde Mangani, Matilde Marini, Iris Peotta, Marina Pieraccini, Cloe Tinti, Alice Tortelli e Benedetta Viti. Dirigente Francesca Chelli





Campionato serie C Giorgio Peri Grosseto 3 Pallavolo Casciavola 1.

"Gran bella battaglia su ogni punto dall'inizio alla fine grandi a tutte le mie ragazze che hanno lottato come guerriere, sono contentissimo della loro prestazione e soprattutto del carattere con cui hanno ripreso in mano i momenti di difficoltà". Non nasconde la soddisfazione il nostro Tecnico Stefano Spina dopo la bellissima vittoria contro un Casciavola che ha lottato con onore fino alla fine. Vinti i primi due set, le ragazze del Presidente Tinacci subiscono la reazione del Casciavola che decide di non sbagliare più nulla. Il quarto set da brividi. Il Casciavola parte a 1000 segnando un parziale che avrebbe potuto segnare la partita, ma la Giorgio Peri non ci sta e tira fuori una prestazione da copertina, riprende il gap aggiudicandosi set e partita. Bravo il nostro tecnico ad intervenire con puntuali aggiustamenti sempre risolutori.Vogliamo sottolineare la bella prova del nostro libero e della giovanissima classe 2006 Sara D'Erasmo. SB





Campionato serie D Vbc Calci. 3 Pallavolo Grosseto 0.



Bella partita giocata dal nostro giovanissimo team contro una fortissima Calci. La classifica recita ancora ultimo posto a 0 punti ma questa volta ci siamo divertiti. Bene i centrali e il palleggiatore. Molto bene il libero Clara Sestini. Le nostre avversarie si presentano con una formazione più grande e più strutturata in ogni reparto. Una delle due bande di categoria superiore. SB Abbiamo comunque visto le basi per la conquista dei primi punti nei prossimi impegni.

