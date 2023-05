Pallavolo Grosseto è salva, in serie B2 anche nella prossima stagione

Campionato Nazionale B2 Girone H Play Out. Luca Consani Grosseto 3 - Volley Fossato 0.

Grosseto: "Ogni favola è un gioco", ma quella di Bennato "è vera solo a metà". Quella della Luca Consani Grosseto, delle ragazze di Rossano Rossi e del Presidente Riccardo Tinacci è vera fino in fondo. Proprio così una favola scritta con il gioco, con sacrificio, con la serietà di un gruppo che mai ha abbassato la guardia anche nei momenti più difficili e "complicati".

E come ogni favola ecco il lieto fine: la pallavolo Grosseto disputerà il campionato di serie B2 anche nella prossima stagione.





Veniamo alla partita.

Playout salvezza, partita di ritorno contro Fossato, palazzetto Azzurri d'Italia stracolmo. Primo set molto equilibrato. Altalena di punti giocati molto bene dalle due formazioni con pochissimi errori, si chiude 25 a 23 con il primo 1 segnato nello score maremmano. Questo set rimane l'unico combattuto.

Nel secondo e ancora di più nel terzo non c'è stata storia con le ragazze grossetane che hanno messo in scena la partita perfetta, lasciando le fossatane a 19 e 14.

Santerini e compagne hanno giocato una gran Pallavolo, difesa e attacco praticamente senza errori che non hanno dato scampo alle avversarie. Probabilmente, tra le altre splendide cose, la vera differenza, a nostro avviso, l'ha fatta come non mai la battuta. Loro hanno due centrali molto forti ma il palleggiatore raramente si è trovato il pallone sulla testa per poterli servire.





Azione della serata il muro "tettoia" di Poggetti con inserimento e piedi per terra a "portiere battuto".

Tutto il resto ce lo racconta a fine partita un'emozionatissimo Rossano Rossi dopo essersi beccato, con merito, insieme al presidente Riccardo Tinacci, la squadra e i Dirigenti, l'ovazione del pubblico: "È stata la degna conclusione di un percorso incredibile, anche stasera la squadra ha fatto veramente bene. Massari è stata immarcabile, Biagioli ha svolto sempre il suo gran lavoro davanti e dietro, Bacci e D'Erasmo hanno battuto in maniera incisiva spaccando i set con i loro turni al servizio, Tocci oltre che al consueto apporto di seconda linea, ha giocato molto bene anche in attacco mettendo a terra l'ultimo pallone della stagione, Santerini ha difeso come ci ha abituato negli ultimi tre mesi raccattando l'impossibile, Poggetti ha gestito con criterio i suoi attaccanti e dato il solito contributo a muro e in attacco. Ma più dei singoli mi preme sottolineare il valore del gruppo che ha permesso questo risultato. È stata una crescita esponenziale di tutti, anche delle seconde linee che hanno permesso di arrivare ad un livello di allenamento molto alto, Bertelli, Marku, Colucci, Milani hanno dato dimostrazione di serietà e capacità rendendo possibile un percorso impensabile. Gli ultimi due mesi abbiamo viaggiato con medie da promozione, delle ultime 9 partite disputate ne abbiamo vinte 7 per 3/0 e una per 3/2 a Fossato, perdendo solo in trasferta contro il Viterbo. Voglio anche sottolineare l'aspetto comportamentale di questa squadra che ha chiuso la stagione senza prendere un cartellino, senza mai pubblicare un post polemico, anche quando ne avrebbe avuto svariate occasioni, ha incassato critiche dall'esterno ma soprattutto dall'interno della Società e questo ci ha fatto male, molto male, ma forse anche questo ci ha spinto a superare i nostri limiti, ci siamo chiusi in palestra e abbiamo lavorato tantissimo, tecnicamente e fisicamente. Un ringraziamento particolare va a Massimo Nanni, il nostro preparatore che ha svolto un lavoro eccezionale fisico e nella cultura della fatica come metodo per arrivare ai risultati. La cosa più emozionante è stato vedere il Palazzetto riempirsi sempre di più nelle ultime partite, con tifosi che vivevano le emozioni che questo gruppo ha saputo regalare, alla fine della gara ho visto tante lacrime, da parte delle ragazze, dei Dirigenti, ma soprattutto dei tifosi, segno che abbiamo trasmesso loro qualcosa. Questo sarà il nostro punto di partenza per la prossima stagione. In settimana, con il Presidente inizieremo il giro di consultazioni per le conferme di rito e pianificare il roster della prossima Stagione. Concludo ringraziando il nostro MAIN sponsor Luca Consani che ci ha permesso di tenere alto il livello di organizzazione e di lavoro al servizio della squadra. Infine ma non per importanza dedico questa salvezza al Presidente Riccardo Tinacci come regalo tardivo del suo compleanno. Ci vediamo la prossima stagione!".





Ma il proverbiale "e vissero felici e contenti" in casa Pallavolo Grosseto dura un attimo. Tutti sono già con la testa a quello da costruire e pianificare per la prossima stagione, naturalmente dopo aver smaltito questa bella sbornia di soddisfazioni.