Sport Pallavolo Grosseto: due atlete convocate in Nazionale Femminile

Redazione Grosseto: Soddisfazione per la Società Pallavolo Grosseto per la convocazione di Sofia Luschi (2008) e Gaia Giovani (2009) ai ritrovi del Regional Day che si svolgeranno a Firenze il 22 Novembre a partire dalle ore 15.00.

Le due Atlete saranno visionate in un allenamento dai Tecnici dello STAFF nazionale Maghella, Zuccarelli e Bertini. In bocca al lupo da parte di tutta la Società.



