Pallavolo, a Cascina il Torneo S3 II° livello

Grosseto: Si è disputato nella giornata di ieri a Cascina il Torneo di pallavolo riservato alla categoria di II° livello.



L’iniziativa ha avuto inizio alle ore 15.30 e si è conclusa alle 18.





Silvia Rustighi, mister della squadra grossetana, commenta così la giornata: “Le nostre 3 squadre di secondo livello anno 2014, hanno tutte vinto e una squadra probabilmente ha anche vinto il girone, ma non è rilevante, quanto il fatto che avevamo bisogno di un confronto tecnico per capire se il nostro passo era giusto. Questo obiettivo è stato centrato in pieno, le atlete hanno dimostrato di aver acquisito consapevolezza delle proprie capacità e hanno risposto positivamente agli stimoli della competizione, quindi avanti tutta che ci prepariamo per il prossimo appuntamento del 4 Febbraio a Grosseto".





(foto realizzate dai genitori)