Pallacanestro Grosseto soffre in trasferta ma porta a casa la vittoria

Grosseto: Continua la striscia positiva della Pallacanestro Grosseto che in trasferta che soffre e s'impone a Firenze in casa del Baloncesto.

Primo quarto in avvio con qualche esitazione che lascia un -7 sul referto a favore dei fiorentini e 17-10 il parziale.

Poi sale in cattedra la PGR con più sfrontatezza e cambia vento nel secondo quarto, incursioni in attacco, giocate imprevedibili e un Tinti in grande forma (top score 20 p.ti), chiudono in vantaggio 13 -21.

Al rientro della pausa lunga il ritmo non cambia, con i padroni di casa che non riescono a domare i maremmani e arginare le triple di Bambini, uscito poi per infortunio, si lotta su ogni pallone e ancora vantaggio +1, 42- 43.

Partita dai mille cambi di possesso, con l'ultimo quarto giocato intensamente punto a punto con i lampi di Tinti decisivo con 4/4 ai liberi e la concretezza di Terrosi, permettono ai Biancorossi di espugnare Firenze meritatamente.

Prossimo appuntamento 15 dic ore 18:30 al PalAustria per lo scontro di classifica contro Florence basket.





Baloncesto Firenze-PGR Tm 90 55-61

Parziali: 17-10/13-21/12-12/13-18

Tartellini

Barabesi 1, Ciacci 4, Franzese 8

Tinti 20, Draghetti 2, Terrosi 12, Bambini 7, Casanova 7, rustici, Ginesi, Zucchini.

Coach l. Ingenito, vice j. Pedicelli.