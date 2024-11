Sport Pallacanestro: al CUS Siena la sfida domenicale. Prima serata storta dei grossetani in trasferta 25 novembre 2024

Grosseto: Partenza in sordina studiando un avversario arduo come in genere tutte le squadre senesi, con i maremmani della Pallacanestro Grosseto che vincono il primo quarto 16-17. Nel secondo quarto qualche difficoltà di troppo anche con errori sotto canestro si chiude 32-28. Terzo periodo tutto a favore del CUS con un parziale di 23 a 12 che i biancorossi non riescono a recuperare 55 -40. Nell'ultimo quarto i bianconeri prendono il sopravvento chiudendo la partita per 72-54. Gara da penna rossa per i maremmani con scarse percentuali dal campo e brutta prestazione anche degli arbitri con fantasiosi fischi che hanno innervosito gli atleti, già in difficoltà. Complimenti ai padroni di casa che meritatamente hanno saputo cogliere l'allineamento dei pianeti a loro favore. Prossimo appuntamento 1 dicembre ore 18:30 al PalAustria con Freccia Azzurra Firenze.

Parziali 16- 17/16-11 23- 12/17-14 Tartellini Ciacci 4, Barabesi 11, Perfetti 4, Bambini 3, Zucchini 2, Tinti 10, Rustici 2, Casanova 7, Terrosi 6, Franzese 3, Draghetti 2, Erman. Coach Ingenito; ass Pedicelli.



