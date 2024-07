Palio giovani e donne: vince sempre la Piazza

Castiglione della Pescaia: Due splendide gare hanno caratterizzato il fine settimana della stagione dei Palii a Castiglione: a dominare il rione della Piazza che ha trionfato nella 45esima edizione di quello giovanile, poi si ripetuta nella 25esmi edizione di quello femminile.







Sabato e domenica condizioni perfette del mare, che hanno permesso una gara sui 1500, sia per gli uomini under18 che per le donne, con un’unica virata praticamente perfetta.

Il palio dei giovani si è deciso poco prima dell’unica virata del percorso, dopo che nella vasca d’andata dei 600 metri, c’è stato un testa a testa serrato tra la Portaccia e la Piazza, arrivate praticamente insieme alla boa: i biancoverdi però hanno effettuato la manovra decisamente meglio dei rivali uscendo davanti. Un malore ad un vogatore del Ponte Giorgini invece, ha messo fuori gioco l’equipaggio biancoceleste, costretto a ritirarsi. Prontamente soccorso e portato in porto, il giovane vogatore si è ripreso quasi subito.

La Piazza nella lunga vasca di rientro ha iniziato a comandare, mentre il Castello, terzo alla virata, ha incominciato a recuperare sulla Portaccia. La Marina invece aveva perso terreno. All’interno del porto canale la Piazza era irraggiungibile, con il Castello che riusciva a passare all’interno la Portaccia.

Per le premiazioni presente il comandante della Finanza Luigi Zanetti, il maresciallo dei carabinieri Luigi Maida con il Palio, il presidente Avis Luca Lonzi, i militari della Guardia costiera l’aiutante Antonio Corsiato, Com 2° Cristian Arcorici, Com 2° Mirko De Angelis e la delegata alle tradizioni popolari la consigliera Jessica Biancalani. Il palio è stato dipinto da Sabrina Chiarello.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino

Timoniere Tommaso Temperani, 1° remo Samuele Menicagli, 2° remo Andrea Salvadori, 3° remo Gioele Temperani, 4° remo Gabriele Belcari. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Sara Salvadori, madrina Giorgia Cinelli. Capitano Davide Landi. Palii vinti 14. In mare 3 successi 2012, 2017, 2019, 2023

Nell’albo d’oro la Piazza sale a 15 titoli, davanti Ponte Giorgini con 12, Castello 10, Portaccia 8 e Marina 0.

Anche la 25° edizione del Palio femminile è andata all’equipaggio biancoverde: la Piazza ha messo in fila tutti, dopo un lungo testa a testa il Castello.

Al via tre barche in linea: Castello in acqua 4 e Piazza in acqua tre a fare da battistrada, con la Marina in acqua 5 che rimane in scia. Progressivamente nella vasca verso Capèzzolo si attardano la Portaccia, nella prima corsia, e il Ponte Giorgini, le campionesse uscenti, nella seconda, che invece allungano di molto la loro traiettoria scendendo verso la spiaggia.

In virata la Piazza esce meglio del Castello dalla boa, con la Marina terza.

Il Ponte Giorgini invece è costretto praticamente a fermarsi, avendo allargato sulla corsia della Portaccia, facendo passare le giallorosse.

La Piazza ha progressivamente allungato nella vasca di rientro, con il Castello che ha chiuso al secondo posto, poi Marina, Portaccia e Ponte Giorgini.

Alle premiazioni presente la sindaca Elena Nappi, l’assessora Sandra Mucciarini e la delegata alle tradizioni Jessica Biancalani, il comandante della Guardia di Finanza Luigi Zanetti, il maresciallo dei carabinieri Luigi Maida, il comandante della Capitaneria di porto Agostino Piscopo, e il presidente dell’Avis Luca Lonzi.

L’equipaggio vincente

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino

Timoniere Ilaria Mori, 1° remo Elisa Loffredo, 2° remo Sara Salvadori, 3° remo Sara Roggiolani, 4° remo Costanza Todini. Capo rione Tommaso Veri, allenatore Federico Piccioli, madrina Giorgia Cinelli. Capitano Davide Landi. Palii vinti 8. In mare 4 vittorie 2009, 2014, 2018, 2019 e 2024.

L’albo d’oro: Piazza 8, Portaccia 7, Marina e Castello 4, Ponte Giorgini 1.