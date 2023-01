Ozzy Osbourne: dai Black Sabbath ai giochi online

“Fammi uno scherzo e sospirerò, e riderai e io piangerò. Non riesco a sentire la felicità e l’amore è irreale per me. E così ascoltando queste parole che ti parlano del mio stato ti dico di goderti la vita, io vorrei poterlo fare ma è troppo tardi. Puoi aiutarmi a tenere occupato il mio cervello?”

I veri fan della musica heavy metal e dei Black Sabbath avranno sicuramente riconosciuto questi versi, scritti per il brano che darà il titolo all’album del 1970: Paranoid. Pubblicato il 18 settembre nel Regno Unito, è considerato il miglior album heavy metal di tutti i tempi e il migliore della band inglese. Ha venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo e il brano omonimo è stato omaggiato e reinterpretato innumerevoli volte da artisti di calibro mondiale.

Il frontman del gruppo, Ozzy Osbourne, è diventato un'icona, non solo per le capacità di cantautore e compositore, ma soprattutto per il carisma e i comportamenti trasgressivi che gli hanno fatto guadagnare la nomina di “Prince of Darkness”, principe delle tenebre. La sua immagine è diventata iconica ed ha ispirato innumerevoli altri progetti, tra cui il gioco “Ozzy Osbourne Video slot”, che è una delle slot Sisal più apprezzate, di cui parleremo più avanti. Prima però, soffermiamoci ancora un attimo sulla carriera di Oz.

Di sé stesso diceva: «Non mi sento davvero di essere il padre del metal o del rock, semmai più un fratello maggiore». Eppure, the Godfather of Heavy Metal (il padrino dell’Heavy Metal) è da tutti riconosciuto come tale. Nato a Birmingham il 3 dicembre 1948, fan dei Beatles, sognava una carriera nella musica a dispetto delle indicazioni del padre, che lo voleva commerciante. A 14 anni entrò nella prima band e a 15 lasciò la scuola. Fece qualche lavoretto saltuario e provò anche ad “arrotondare” commettendo qualche furto, che gli costò sei mesi di carcere quando era ancora minorenne.

Uscito da lì iniziò a dedicarsi completamente alla musica e, dopo alcuni tentativi, giunse finalmente alla formazione definitiva: Tony Iommi alla chitarra, Geezer Butler al basso e Bill Ward alla batteria, nacquero i Black Sabbath. Il resto è storia: 32 album pubblicati, di cui 19 in studio; oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo; sono stati inseriti nella lista dei 100 migliori artisti secondo Rolling Stone e nella Rock and Roll Hall of Fame; hanno contribuito alla nascita di sottogeneri musicali come il doom metal e lo stoner rock. The Madman (il pazzo) è considerato uno dei migliori cantanti metal di tutti i tempi e nel 1994 vinse anche il Grammy Award alla miglior interpretazione metal per I Don’t Want to Change the World.

Come sappiamo bene, Sisal propone diverse slot a tema musicale, da quella sui Guns N’ Roses (per rimanere in tema rock) a Disco Mania e 5 Mariachis. Ma la più apprezzata è sicuramente quella dedicata al principe delle tenebre. Sviluppata da Net Entertainment nel 2019, è una classica 5x3 con 20 linee di pagamento, RTP 96% e alta volatilità. Invece dei simboli classici troviamo l’immancabile Ozzy in diverse pose sceniche, croci, teschi e corvi oltre ai simboli Wild e Scatter, che attivano funzionalità Re-Spins, Free Spins e Bonus Bet.

L’atmosfera del gioco è tetra e lugubre come ci si aspetterebbe, piena di pipistrelli e oscuri luoghi. L’aspetto più esaltante e coinvolgente di tutto il gioco rimane senza ombra di dubbio la colonna sonora, con il brano Crazy Train del 1980 che fa da sottofondo al gameplay, ed ogni premio conquistato viene accompagnato da un suono di chitarra. Una slot che non può proprio mancare nella lista delle preferite di qualsiasi fan di Ozzy Osbourne e della musica rock e metal in generale.