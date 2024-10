Ottobre all’insegna della formazione e dell’aggiornamento con l’agenzia formativa di Cna

Un ricco calendario di appuntamenti per rispondere alle esigenze di sicurezza e rispetto degli obblighi di legge. Ecco come fare per avere informazioni



Grosseto: Un calendario ricco di appuntamenti formativi per gli artigiani e le imprese, quello messo a punto per ottobre da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, con tante proposte finalizzate a garantire la sicurezza di chi lavora e l’adempimento agli obblighi normativi.

Si parte martedì 1° ottobre, con un doppio appuntamento a Grosseto e Castel del Piano, con il corso per preposto, la figura che sovrintende all’attività lavorativa e controlla la corretta esecuzione.

Mercoledì 2 ottobre, parte il corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le imprese classificate come “rischio alto” e, sempre in quella data, è possibile partecipazione all’aggiornamento sul pronto soccorso.

Venerdì 4 ottobre, invece, è in calendario il corso per chi lavora in ambienti confinati, mentre il 7 inizia il percorso per ottenere il patentino per l’uso della piattaforma mobile con elevatore (ple).

L’8 e il 16 ottobre sono in calendario degli incontri per ottenere o aggiornare il certificato per lavoratori con rischi specifici (articolo 37 D. Lgs 81/08).

Giovedì 10 inizia un percorso per la prima formazione e l’aggiornamento per l’antincendio, venerdì 11 ottobre la formazione è finalizzata al lavoro in quota e all’uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria, mentre il 22 ottobre parte il percorso per ottenere il patentino, o l’aggiornamento, per la guida del “muletto”, il carrello mobile elevabile.

L’uso della gru su autocarro è al centro del corso in partenza il 29 ottobre e sono in programma momenti di formazione sia per chi vuole ottenere il patentino sia per coloro che devono rinnovarlo.

Per informazioni e iscrizioni, che possono essere effettuate fino al giorno prima dell’inizio delle lezioni, è possibile scrivere a formazione@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 4711

