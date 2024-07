Ottimi risultati per ginnaste Polisportiva Barbanella Uno a rientro dai Campionati Italiani Silver

Rimini: Dal 25 Giugno al 3 Luglio si è tenuto l’appuntamento annuale con le finali nazionali sia individuali che a squadre, a conclusione del 1° semestre agonistico.



La Polisportiva torna a casa con un ricco bottino di medaglie: 1 titolo italiano individuale , 3 medaglie d’argento nella classifica all around, 1 medaglia di bronzo nella classifica assoluta ,1 titolo di vice campionesse nazionali nelle gare a squadra e diversi piazzamenti subito ai piedi del podio.

Questo è stato un anno molto impegnativo per le ginnaste: da Gennaio, infatti, sono entrati in vigore i nuovi complicati programmi federali che prevedono l’ esecuzione di esercizi obbligatori ai vari attrezzi senza possibilità di variazione di elementi.

Se per le ginnaste più giovani è servito sicuramente da stimolo per imparare nuove difficoltà anche in tempi molto rapidi, le più grandi hanno trovato molte problematiche e spesso purtroppo si sono messe in discussione .Nonostante ciò, le 20 ginnaste della Polisportiva hanno deciso ugualmente di mettersi in gioco e con grinta e carattere sono tutte riuscite a portare a casa ottimi piazzamenti.

Nella categoria LC3 base junior 1 Alessia Lori con due gare quasi perfette vince il titolo italiano, risultato molto meritato che premia il diligente lavoro di questa giovane e talentuosa atleta che si allena alla Polisportiva Barbanella Uno da meno di un anno .

Nella categoria LD3 base allieve 4 ,11 anni, Petra Parmesani come sempre non delude le aspettative e, con due prove di alto livello ,si laurea vice campionessa nazionale in una delle categorie silver di maggiore difficoltà.

Vince il titolo di vice campionessa Italiana anche Greta Burgassi sempre nella categoria LD3 base junior 1 che scala al 2° posto per solo 1 decimo di punto ; anche Chiara Minelli si laurea vice campionessa Italiana nel programma di livello superiore LD3 avanzato junior 1 con due ottime gare.

Nella categoria LD3 avanzato senior 2 Alice Esposito vince la medaglia di bronzo ,in una gara dal livello tecnico molto alto. Bravissima anche la compagna di squadra Sofia Biagiotti che termina le sue prove al 4° posto assoluto a pochi decimi dal podio.

Vince il titolo di vice campionessa nazionale anche la squadra junior e senior composta dalle diciottenni Alice Esposito e Sofia Biagiotti e dalle undicenni Chiara Minelli e Greta Burgassi nella SERIE D LD3 avanzato. Da segnalare anche il 4° posto a 0,1 dal podio per la squadra giovanissime nella serie D LB3 composta da Miriam Di Gregorio, Aurora Romiti, Emma Mori e Mia Del Ghianda, tutte mini ginnaste di 8-9 anni alla loro prima esperienza Nazionale. Ottime anche le loro prove a livello individuale dove di sono piazzate nelle prime 10 posizioni.

Bravissima anche la piccola Perla Girelli, 9 anni, che purtroppo nel 2° giorno di gara non riesce a confermare il 1° posto assoluto della gara precedente e, nonostante una prova di buon livello nella 2° giornata di gare purtroppo scivola nuovamente al 4° posto come lo scorso anno!

Ottime anche le prove di tutte le altre ginnaste della Polisportiva allenate con tanto impegno e passione da Claudia Salvadore , Azzurra Terminali e Linda Zambernardi : Daria Pezzuto, Giulia Lori, Alice Frosi, Luce Girelli, Benedetta Campomori, Ambra Conti, Melania Santini e Naike Venturi che, anche se non sono salite sul podio, si sono tutte piazzate nelle prime posizioni della classifica sia nelle gare individuali che a squadre nonostante gli elevatissimi numeri delle atlete partecipanti e l’alto valore tecnico delle avversarie .

Quest’anno arrivare sul podio è stato più complicato del solito poiché, oltre al problema dei nuovi programmi tecnici ancora non completamente assimilati da tutte le atlete, per la prima volta è stato adottato un nuovo metodo per la realizzazione della classifica. Questa volta, infatti, le ginnaste non si sono trovate più a dover sostenere due gare separate (gare di qualificazione e finale) ciascuna caratterizzata da punteggi autonomi, ma la classifica finale era data dalla somma dei punteggi ottenuti nelle 2 prove; va da sé che per salire sul podio era indispensabile fare 2 gare perfette e in uno sport come la ginnastica dove l’imprevisto è sempre in agguato ( una caduta o uno sbilanciamento di troppo alla trave o una rincorsa non perfetta al volteggio) non è cosa semplice. Con questo ultimo appuntamento agonistico si chiude un semestre molto impegnativo che ha dato però ad atlete e staff molte soddisfazioni .