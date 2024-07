Monte Argentario: Nell’approssimarsi delle Olimpiadi di Parigi 2024, con 11.475 atleti, 205 Paesi, 45 discipline tra le novità la break dance, cerimonia di apertura venerdì 26 luglio, Artemare Club espone nella sua sede di Porto Santo Stefano il recente volume “Oro Rosa - Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico” di Marco Lollobrigida.

Ventidue storie di sport e di vita, un viaggio lungo quasi cento anni che attraversa i successi e le emozioni di campionesse da Ondina Valla, prima italiana a vincere la medaglia d’oro ai Giochi olimpici del 1936, quando primeggiò a Berlino negli 80 metri a ostacoli, del calibro della libellula azzurra Sara Simeoni, che conquistò Mosca nel 1980, di Gabriella Dorio, che fece sognare Los Angeles solo quattro anni più tardi, di Federica Pellegrini, regina assoluta a Pechino nel 2008, capitolo dopo capitolo, si susseguono i ritratti di donne che hanno reso grande lo sport azzurro e l’Italia, Antonella Bellutti, Paola Pezzo, Josefa Idem, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Antonella Palmisano, le veliste Alessandra Sensini e Caterina Banti, straordinarie protagoniste di Olimpiadi sul mare (nella foto con Alessandro Maria Rinaldi commodoro del CC Aniene) e tante altre ancora.





A firmare la prefazione, il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Libro che racconta l’evoluzione della figura femminile nella storia delle Olimpiadi, tra sogni e sacrifici, traguardi sportivi e importanti scelte di vita, assolutamente da leggere parola di Artemare Club che seguirà raccontando in tempo reale in italiano e inglese per i tanti stranieri presenti in Maremma e non solo, gli sport acquatici delle Olimpiadi di Parigi.