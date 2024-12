Orientarsi nel mondo dell’arte... incontrando gli autori

Al Liceo Artistico di Grosseto ha avuto inizio nel mese di dicembre il progetto Orientamento, protagonista il famoso pittore Giuliano Giuggioli

Grosseto: Se è vero che l’orientamento è quel processo che si manifesta nel momento in cui la persona è impegnata nel compiere una scelta, fare orientamento a scuola significa accompagnare lo studente verso la consapevolezza di se stesso, della propria personalità, potenzialità e doti affinché quella scelta, permetta il più possibile, la fioritura della sua persona.

È proprio in quest’ottica che, nel mese di dicembre, il Liceo Artistico “Bianciardi” di Grosseto ha dato il via al progetto “Incontri con gli artisti”: una serie di momenti di incontro, ma anche formativi e didattici, che mettono in relazione gli studenti dell’indirizzo Arti Figurative con alcuni pittori, scultori, storici dell’arte e direttori di museo operanti sul territorio regionale e nazionale.

La prima professionista che gli alunni hanno avuto modo di conoscere e con cui si sono confrontati è stata Anita Budassi, attualmente studentessa all’Accademia di Belle Arti di Firenze ove frequenta il corso della Prof.ssa Dealis.

Molto intenso e interessante per gli studenti è stato l’incontro con il maestro Giuliano Giuggioli, artista di chiara fama nazionale presente sia sul mercato italiano che estero con particolare attenzione alle realtà commerciali del mercato cinese.

La collaborazione tra il Liceo Artistico e Giuggioli nasce nell’anno scolastico 2023/24, in cui si tenne una prima edizione del progetto “incontri con i pittori”. In quell’occasione gli alunni ebbero modo di confrontarsi inoltre con altri artisti come: Germano Paolini, pittore di chiara fama anch’esso presente sul mercato nazionale ed estero, il pittore Claudio Cionini, tra le voci più potenti della pittura di paesaggio urbano, Emiliano Baldi che da anni opera una ricerca pittorica legata alla matrice espressionista e all’archeologa Dott.ssa Simona Pozzi.

Il progetto di orientamento di questo anno scolastico prevede che gli alunni possano avere uno scambio formativo e relazionale, tramite la modalità di lezione partecipata, direttamente con gli artisti: l’offerta formativa è estremamente varia e spazia dalla pittura figurativa alle nuove esperienze relative al digitale.

Il pittore Giuliano Giuggioli ha entusiasmato gli alunni, i quali hanno sommerso l’artista di domande relative alla professione e al mercato. L’incontro si è concluso con una dimostrazione estemporanea realizzata dal pittore, che ha utilizzato la fusaggine realizzando un disegno su carta gialla di formato 50 x 70.