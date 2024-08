Organizza la tua vacanza in Maremma: dalla natura alle spiagge

Parchi e riserve naturali che regalano panorami unici, spiagge e calette incontaminate ma anche borghi medievali ricchi di suggestioni storiche ed artistiche. La Maremma è tutto questo e molto altro: un territorio straordinario, una meta perfetta per una vacanza all’insegna del relax e della scoperta, in grado di accontentare tutta la famiglia. Trascorrere qualche giorno in Maremma è dunque un’ottima idea, specialmente quando il clima è mite e permette di assaporare appieno il fascino della natura.



Vediamo allora insieme quali sono le mete più interessanti per chi desidera concedersi una vacanza all’insegna del relax.

Al mare in Maremma: dalle spiagge alle calette incontaminate

Per gli amanti del mare, la Maremma Grossetana è sicuramente una delle mete più indicate per una vacanza indimenticabile. In quest’area infatti, che comprende la provincia di Grosseto, il tratto di costa del Golfo di Follonica e si spinge a sud fino al promontorio dell’Argentario, è possibile trovare diverse spiagge interessanti. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le esigenze: dai lidi completamente attrezzati perfetti anche per le famiglie con bambini piccoli alle calette più selvagge ed incontaminate.

Particolarmente attraenti sono le spiagge di Castiglione della Pescaia: sul sito Terredimare.it è possibile trovare una guida completa alle più interessanti ma possiamo già anticiparvi qualcosa. Se siete in cerca di lidi attrezzati, bar, ristoranti e tutto il necessario per una vacanza al mare all’insegna della comodità, la cosiddetta Spiaggia di Ponente potrebbe fare al caso vostro. Non a caso, questa è una delle mete preferite dalle famiglie con bambini, anche perché il fondale degrada molto dolcemente e le acque sono comunque cristalline. Fare il bagno qui è sicuramente piacevole e sicuro anche per i più piccoli. Se al contrario cercate una spiaggetta più selvaggia ed incontaminata, vi consigliamo di non perdere l’ormai famosa Cala Violina: senza ombra di dubbio una delle più belle di tutta la zona. Per raggiungerla bisogna percorrere una stradina sterrata: una passeggiata di 20 minuti piacevole ma non adatta proprio a tutti.

Alla scoperta del Parco Naturale della Maremma

Se volete trascorrere una vacanza indimenticabile in questa zona, il Parco Naturale della Maremma è sicuramente un’altra meta imperdibile. Chiamato anche Parco dell’Uccellina, si estende da Principina a Mare, nel comune di Grosseto, fino a Talamone ed offre una ricchezza incredibile, sia per quanto riguarda la flora e la fauna sia a livello storico-culturale. Per accedere al Parco è necessario avere il biglietto, che si può acquistare online oppure presso il Centro Visite di Alberese. Senza dubbio, una visita è consigliata perché consente di immergersi appieno nella natura incontaminata che caratterizza la Maremma e trascorrere una giornata con tutta la famiglia all’insegna della scoperta e della tranquillità. All’interno del Parco Naturale dell’Uccellina, inoltre, si possono visitare diversi monumenti come ad esempio l’abbazia di San Rabano, edificata dai monaci benedettini tra l’XI e il XII secolo.

La Maremma: una meta perfetta per tutta la famiglia

La Maremma è dunque una meta perfetta per tutta la famiglia: organizzare una vacanza da queste parti significa poter godere appieno non solo di un mare cristallino ma anche di una natura tra le più incontaminate e caratteristiche della nostra Penisola.