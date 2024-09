Attualità Orbetello, nuovi arredi per l'Istituto Comprensivo Civini 15 settembre 2024

Piccini: «Abbiamo acquistato il necessario per promuovere una didattica innovativa» Orbetello: «Oggi sono arrivati i nuovi e bellissimi arredi acquistati dal Comune di Orbetello per le scuole secondarie di primo grado di Albinia e Fonteblanda dell’Istituto Comprensivo Civinini» a farlo sapere la vice sindaco del Comune di Orbetello, Chiara Piccini, che detiene, tra le altre, la delega alla pubblica istruzione.

«L’acquisto – spiega Piccini - è stato fatto nell’ambito del progetto ‘Fuori Classe’ con il quale le nostre scuole aderiscono alla rete DADA, una didattica innovativa per la gestione e l’organizzazione degli ambienti e degli spazi con il fine di responsabilizzare gli alunni, migliorando la loro autonomia e concentrazione. Saranno infatti gli alunni a spostarsi nelle varie aule disciplinari a seconda della materia da svolgere, in virtù di un modello di insegnamento più moderno e dinamico». «Sono molto soddisfatta del risultato – conclude la vice sindaco del Comune di Orbetello – per la funzione che tale riorganizzazione degli spazi avrà per i ragazzi, il cui benessere è costantemente al centro della mia azione amministrativa ed è per questo che, da sempre, sono impegnata in una continua e proficua collaborazione con le scuole del territorio di nostra competenza». Seguici



