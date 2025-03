Attualità Orbetello: continua la decostruzione dei fabbricati ex Sitoco 28 marzo 2025

28 marzo 2025 104

104 Stampa

Redazione

Orbetello: Continua l'attesa opera di decostruzione pezzetto per pezzetto dei fabbricati della ex Sitoco. L'intervento avviene sotto il continuo, attento e rigido controllo delle autorità competenti con il rispetto assoluto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa. L'intervento è a buon punto e proseguirà nelle prossime settimane come da ordinanza del Sindaco Andrea Casamenti. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Orbetello: continua la decostruzione dei fabbricati ex Sitoco Orbetello: continua la decostruzione dei fabbricati ex Sitoco 2025-03-28T09:36:00+01:00 72 it Come da ordinanza del Sindaco Andrea Casamenti PT1M /media/images/ex-sitoco-messa-in-sicurezza.jpg /media/images/thumbs/x600-ex-sitoco-messa-in-sicurezza.jpg Maremma News Orbetello, Fri, 28 Mar 2025 09:36:00 GMT