Opi Grosseto: “Congratulazioni ai nuovi infermieri neolaureati”

Diciannove nuovi infermieri si sono laureati in provincia di Grosseto. Opi Grosseto: "Auguriamo loro di inseguire i propri sogni e speriamo che rappresentino una risposta ai bisogni del territorio”

Grosseto: Sono diciannove i nuovi infermieri che si sono laureati nella provincia di Grosseto in questa ultima settimana. "Ci congratuliamo con i neolaureati a cui auguriamo di seguire i propri sogni", dice Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto. “Un numero molto importante – aggiunge Draoli – soprattutto se consideriamo che ogni anno le sessioni sono due, quella di dicembre e quella di aprile-maggio, e che lo scorso anno in totale i nuovi laureati sono stati diciassette. Ci auguriamo che seguano i propri obiettivi e desideri ma anche che rimangano a lavorare con noi, visto il grandissimo bisogno che ha il nostro territorio".

Inoltre, sta per essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale anche il nuovo concorso Estar per infermieri.

“Nell’anno accademico 2023/2024 il numero dei laureati nelle sessioni di dicembre, aprile e maggio, è stato complessivamente di 17 persone”, dichiara Fulvia Marini, presidente della Commissione Albo infermieri di Opi Grosseto e responsabile infermieristica del corso di laurea grossetano. “Il fatto che, solo in questa sessione invernale si sia arrivati a 19 nuovi infermieri laureati e che in primavera dovrebbero discutere la propria tesi altri 15 studenti, dimostra che stiamo assistendo a un rinnovato interesse per questo percorso formativo. Tutto questo è, probabilmente, dovuto alla ripresa delle lezioni in presenza, a una maggiore sensibilizzazione verso l’importanza di finire il proprio percorso di studio in tempi più brevi rispetto a quanto avvenuto nel periodo pandemico e ciò ci fa ben sperare. Ci auguriamo che i nuovi professionisti possano andare a migliorare la situazione della sanità pubblica grossetana o che trovino un impiego nella libera professione o nell’assunzione nelle cooperative del territorio”.

Un ringraziamento, e un grande in bocca al lupo, quindi, va a nome di tutto l’Ordine degli infermieri di Grosseto a: Ilaria Silvestro, Federico Nofroni, Andrea Piras, Chiara Pardini, Chiara Luciani, Andrea Giulia Fino, Maria Gianninoni, Noemi Farina, Gaia Filipet, Emiliano Boccuto, Giada Alessandri, Martina Arrigucci, Martina Vasarri, Davide Mazzi, Tatiana Speckert, Elena Pepi, Asia Niccolaini, Sofia Morini e Riccardo Lorini.

L’Opi Grosseto è chiaramente a disposizione di tutti i nuovi neolaureati per l’avvio alla professione. Per ogni riferimento o informazione è possibile visitare il sito internet www.opigrosseto.it.