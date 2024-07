Operazione "Strade sicure": a Castiglione della Pescaia ad agosto arrivano i militari

Castiglione della Pescaia: Garantire un’attenta vigilanza del territorio al fine di prevenire comportamenti illeciti, crimini diffusi, situazioni di degrado e atti terroristici che possano pregiudicare la salvaguardia e l'incolumità della collettività. Sono queste le finalità dell'operazione "Strade sicure" definite dalla Prefettura nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha stabilito le modalità di impiego dei militari a Castiglione della Pescaia nel mese di agosto.



All'incontro ha partecipato il Sindaco Elena Nappi.

«Voglio ringraziare la Prefettura, in particolare sua eccellenza il prefetto dott.ssa Paola Bernardino - dichiara la sindaca Elena Nappi -, per la disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione del mio comune i militari dell’esercito nel periodo più impegnativo dell’anno da ogni punto vista. Le presenze che Castiglione della Pescaia ha, soprattutto nel mese di Agosto, impongono una grande attenzione da parte di tutti per garantire un soggiorno sicuro e piacevole nella nostra comunità e la sicurezza sulle strade è decisamente un biglietto da visita fondamentale».

La presenza dei militari andrà a supportare il lavoro di controllo delle Forze di Polizia principalmente nelle ore serali e notturne, e in quei luoghi più esposti a fenomeni di illegalità come assembramenti di persone sospette senza giustificato motivo, presenza di autovetture in transito o parcheggiate in zone improprie e con comportamenti anomali da parte degli occupanti, oggetti lasciati incustoditi, e tutte quelle situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza urbana di cittadini e turisti.

«La sicurezza è una priorità in ogni situazione - conclude la prima cittadina - per questo abbiamo concordato questa attività mirata a monitorare le serate più impegnative del mese di agosto, soprattutto le notti d’estate, dove può capitare di lasciarci andare con maggiore facilità. I miliari dell’esercito avranno due postazioni sosta ben visibili in piazza Garibaldi e in piazza Orsini e poi saranno itineranti su tutto il percorso del centro del capoluogo in modo da controllare il regolare svolgimento delle serate».