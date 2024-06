Open day Prevenzione al Femminile: Screening nutrizionali a Villa Pizzetti, come prenotare

Grosseto: Anche l’Asl Toscana Sud Est aderisce alla prima edizione dell’Open Day dedicato alla Prevenzione al Femminile di Fondazione Onda ETS prevista per mercoledì 19 giugno. Saranno offerti negli ospedali Bollini Rosa italiani servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla donne individuando varie aree specialistiche.

Obiettivo dell’iniziativa quello di promuovere nella popolazione femminile, dalla pubertà alla menopausa, una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico.

A Grosseto è in programma l’attività proposta da Giovanna Liberati, direttrice Uoc Igiene degli alimenti e della nutrizione. Il 19 giugno, dalle 9 alle 13, sono disponibili appuntamenti di consulenza nutrizionale (che comprendono valutazione corporea ed esame bioimpedenzometrico). Si tratta di uno screening a cui puoi seguire la presa in carico per un percorso in ambulatorio nutrizionale.

Gli screening avvengono all’ambulatorio 7, al primo primo piano, area Medicina dello Sport di Villa Pizzetti. Per prenotare occorre chiamare nei giorni 10, 12 o 17 giugno, dalle 9 alle 11, i numeri 0564 485974 o 0564 483857.