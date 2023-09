Sport Open Day per il Gs pattinaggio Grosseto 1 settembre 2023

1 settembre 2023 334

Grosseto: Settembre, mese di nuove ripartenze, nuovi progetti, nuovi obiettivi. Settembre, il mese in cui tutto ricomincia. I bambini iniziano a pensare ad un nuovo anno scolastico, tra libri e matite colorate. I genitori ripartono con il lavoro e con i mille pensieri di un nuovo anno. Tra le domande più gettonate di questo mese ce n’è una che si ripropone ciclicamente: che sport mio figlio sceglierà quest’anno? Eh si perché alla fine a scegliere sono proprio loro, i nostri bambini.

Prima di scegliere però fate un salto alla pista di via Portogallo alla scoperta di uno sport come il pattinaggio artistico capace di regalare disciplina ma anche tanto divertimento. Il GS pattinaggio apre le sue porte a tutti coloro i quali vorranno approcciarsi a questo nuovo mondo. Tre le date da segnarsi sul calendario: 5-7 e 12 settembre dalle 17:00 alle 18:00. Un'ora in cui i bambini indosseranno i pattini forniti dalla società. Ad accoglierli ci saranno gli atleti del Gs pattinaggio che archiviata una splendida stagione che li ha visti primeggiare ai vari campionati stagionali, non ultimi i campionati italiani, con un titolo conquistato da Maxime Folgori, un titolo di vice campionessa di Rocchi Giulia ed un ottimo terzo posto di Emma Greco, sono pronti a lavorare per nuovi traguardi.





