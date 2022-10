Open Day all scuola Vico

Grosseto: La scuola Vico fucina di idee e fabbrica di cervelli… il 27 ottobre dalle ore 16 porte aperte alla Scuola secondaria di primo grado di Viale Uranio per un pomeriggio all’insegna della scoperta e della costruzione della conoscenza.

“La possibilità di svolgere l’evento in presenza, ci dà finalmente la possibilità di rispolverare la pregevole tradizione didattico-laboratoriale della Vico - sottolinea la Vice preside Prof.ssa Crialesi Annalisa -, ed anzi di implementarla sempre di più alla luce dei grandi mutamenti pandemici intercorsi in questi anni.”

Questo OPEN DAY specifico per il tempo prolungato offrirà la possibilità di spiegare ai ragazzi ed ai genitori la peculiarità del tempo prolungato offerto dalla Vico (36h settimanali), delle modalità di svolgimento delle discipline negli approfondimenti e nei laboratori interdisciplinari previsti. La stessa definizione di laboratorio rimanda ad un luogo ‘artigiano’ del sapere, ad una costruzione attiva e creativa della conoscenza. Lavorare all’apprendimento vuol dire fare l’esperienza di sé nel ruolo di apprendente. Ciò significa confrontarsi con un tema, un avvenimento o un problema, attivando la fantasia, l’intelligenza, l’atteggiamento di esplorazione e la curiosità. Ed è questo che intendiamo stimolare.

“L’occasione è quanto mai propizia per coinvolgere i futuri giovani allievi in esperienze laboratoriali qualificanti che connotano il nostro agire didattico quotidiano – sottolinea la Dirigente dell’IC5 Francesca Iovenitti – ed il ritorno agli open day in presenza offre la possibilità di riattivarci e di metterci in gioco. Le richieste dell’utenza sono sempre più esigenti e qualificate: la vera sfida è riproporsi-rinnovandosi, ed è questo l’obiettivo che intendiamo attualizzare, coniugare tradizione ed innovazione, anche alla luce delle nuove ed attualissime sfide offerte dal PNRR e con il rinnovamento degli ambienti di apprendimento.” All’Open Day specifico per il tempo prolungato, faranno seguito quelli relativi al tempo ordinario della sspg Vico (30h) a tutti gli altri ordini di scuola dell’IC5, sempre all’insegna della continuità, della scoperta, del divertimento e del coinvolgimento diretto dei bambini e dei ragazzi.

Di seguito il programma del 27 ottobre:

Astro-Lab: laboratorio di astronomia, un viaggio alla scoperta dei meccanismi di funzionamento dell’universo, con un pizzico di storia (che non fa mai male!)

Laboratorio scientifico: esperienze di chimica, fisica e biologia… immaginate di fare scienza con un palloncino… ecco! noi ci siamo riusciti e ve lo faremo scoprire.

Laboratorio di scrittura creativa: “C’era una volta alla Vico...”

Laboratorio di lettura: “Nella biblioteca della Vico le favole prendono vita”

Laboratorio di inglese: English speaking corner: come to our school and check it out!

Laboratorio artistico: “...prendi tre colori e colora il mondo”.

Laboratorio di lingua spagnola: İTe presento mi cole!

Laboratorio di informatica: “Uso internet per navigare, non per insultare” (attività sul cyberbullismo).

Attività di approfondimento linguistico-artistico: “La storia del pesce Guizzino”.

L’Open Day diventa dunque un’esperienza di conoscenza e di crescita. "Entra in classe con noi: cosa aspetti?" è lo slogan con il quale i ragazzi sono invitati a conoscere la scuola.