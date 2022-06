Oggi parliamo di: … quando il laboratorio diventa aggregazione

La Maremma si presenta sempre di più un terreno fertile per iniziative formative dedicate ai ragazzi: la scuola è finita, 3 mesi di mare sono lunghi, quindi quale migliore alternativa di un laboratorio estivo? Nasce così la proposta dell’associazione Officina delle Idee APS, CreAvi scuola e laboratorio di sartoria, insieme all’associazione ATRACTO-Grosseto O.d.V., per un progetto laboratoriale di attività creative destinate a ragazzi e ragazze dai 13 anni di età.



Come la Maremma, terra di attività manuali e artigianali, così l’obiettivo di questo progetto è riportare i ragazzi a svolgere attività manuali ed artigianali nel settore della moda e degli accessori, sia per far emergere la loro individuale capacità creativa, sia per fargli riscoprire il mondo della sartoria e dell’artigianato che oggi non è più così conosciuto poiché, purtroppo, anche il mondo della moda pret-a-porter è assolutamente standardizzato e globalizzato”. Sicuramente per i giovani trascorrere alcune ore della loro giornata in un luogo attrezzato e confortevole, svolgendo attività laboratoriali li distoglierà dall’uso continuo di smartphone e social, e, contestualmente, gli farà capire e apprendere in maniera tangibile, l’arte della sartoria e della creazione di oggetti di bigiotteria.

Il laboratorio prevede le basi della sartoria, saranno creati capi o oggetti con indumenti riciclati (ciascuno di proprietà del singolo), ma saranno realizzati anche accessori, quali orecchini, braccialetti o collane, che saranno poi vendute per devolvere il ricavato in beneficienza per l’associazione Atracto-Grosseto. Inoltre, gli oggetti e gli indumenti creati dai ragazzi durante il percorso formativo, saranno pubblicizzati e messi in mostra durante una serata di beneficienza che si svolgerà a Grosseto nel mese di settembre 2022.

Ottimo progetto laboratoriale per il nostro territorio all’insegna della formazione dei ragazzi, in quanto ogni laboratorio è una palestra di vita, dove vi è la possibilità di sperimentarsi e mettere in funzione le proprie capacità e risorse, aumentando il confronto con altri di pari livello e con adulti. L’attività manuale come strumento del fare, del realizzare, la mano che lavora e scopre proprie abilità e ne sviluppa altre.

Per informazioni ed iscrizioni dal lunedì al venerdì – questi i numeri: 0564/1797088; 329/4717884, oppure via Papa Giovanni XXIII, 29 a Grosseto.