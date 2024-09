"Oggi parliamo di...": Porta Vecchia

Curiosità storiche: Porta Vecchia è un'icona storica della nostra città , testimone di secoli di vicende e trasformazioni di Grosseto. La porta risale al XIV secolo ed era originariamente chiamata Porta Cittadina, in onore del capitano del popolo Lambertesco Cittadini.



Costituiva l'accesso principale alla città dalle mura medievali, garantendo un punto strategico di controllo e difesa. Era dotata di un cassero, una fortificazione turrita a scopo difensivo. Per un periodo storico è stata anche chiamata Porta Reale, in quanto importante accesso alla città. Passando da Porta Vecchia, si entra nella piazza del Sale, uno dei luoghi nevralgici del centro storico di Grosseto. Porta Vecchia rappresenta un ponte tra il passato e il presente, un legame tangibile con la storia millenaria di Grosseto.