Oggi parliamo di: Paolo Borsellino

"Se la gioventù negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo!"

Il 19 gennaio 1940 nasceva Paolo Borsellino, simbolo della lotta alla mafia, ma ancora di più simbolo di un’Italia migliore. I suoi insegnamenti vanno oltre la morte; il valore della verità, dell’onestà, della libertà che si conquista opponendosi a compromessi e all’indifferenza.

Le sue idee e il suo esempio vivono in ogni persona, in ogni giovane che sceglie la legalità. La storia di Paolo Borsellino la conosciamo tutti, oggi lo voglio ricordare con una delle sue fasi più celebri: "Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia. Ci sono entrato per caso. E poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi moriva attorno..." (Paolo Borsellino)

Oggi Paolo Borsellino, simbolo della legalità avrebbe compiuto 85 anni.

(nella foto Borsellino assieme a Giovanni Falcone)