Oggi parliamo di: ... Natale di Roma

Roma: Il 21 aprile è la data legata alla fondazione della città di Roma. Si narra che Romolo avrebbe fondato la città di Roma, proprio il 21 aprile del 753 a.C Da questa data venne calcolata la cronologia romana, con la locuzione “Ab Urbe condita”, che significa "dalla fondazione della città".

Gli storici ci dicono che fu Varrone il primo a riportare il 21 aprile del 753 a.C. come data in cui fu fondata la Città Eterna. La Capitale festeggia oggi il suo 2777° Natale, con rappresentazioni di antichi riti, feste e rievocazioni storiche. Una leggenda racconta che in questo giorno i raggi del sole penetrano alle ore 12:00 all’interno della cupola del Pantheon, portando luce alla porta d’ingresso da cui accedeva l’Imperatore.

Tanti auguri alla Città Eterna, concludo con una bellissima frase di Alberto Sordi : “Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi.”