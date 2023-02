"Oggi parliamo di...": Montorsaio

Montorsaio, perla della nostra bellissima Maremma. frazione del comune di Campagnatico, sorse in epoca medievale, tra le famiglie che hanno controllato il borgo, ricordo gli Ardengheschi. Passa in seguito sotto il controllo di Siena, ne prende possesso la famiglia Salimbeni fino al XIV secolo e come tutti I borghi della zona dopo la caduta della Repubblica di Siena, passa sotto il Granducato di Toscana.



Borgo stupendo, dove il tempo si è fermato, passeggiando per le vie si ha la sensazione di vivere un tempo che fu. La posizione strategica permetteva di controllare il territorio circostante, lo sguardo dal borgo si perde nei paesaggi bellissimi, nei panorami mozzafiato, fino ad arrivare al mare. Tra le architetture religiose, ricordo la Chiesa dei Santi Cerbone e Michele, chiesa parrocchiale e la Chiesa del Santissimo Crocifisso, edificata in epoca medievale, che ospita al suo interno un Crocifisso ligneo del XVII secolo.

Delle mura di Montorsaio se ne conservano alcuni tratti, famosa la Cisterna di Montorsaio, monumentale cisterna per la distribuzione dell'acqua situata nella piazza. Famosi sono i presepi di Montorsaio, il borgo si trasforma in uno spettacolare paesaggio natalizio, creando uno spettacolo suggestivo.

La Maremma territorio, spettacolare in ogni suo angolo, da vivere da vistare, da scoprire.