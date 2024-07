"Oggi parliamo di…": Massimiliano Grassi

È con immenso piacere che oggi vi parlo del giovanissimo Massimiliano Grassi di Grosseto, il vincitore della medaglia d’oro nel campionato regionale Toscano di arrampicata sportiva lead, nella categoria U16.



Un risultato, come dice lo stesso Massimiliano “che mi riempie di gioia, e orgoglio, un risultato frutto di un duro lavoro”- L’atleta maremmano si allena con la squadra di Block To Rock ASD di Colle Val D’Elsa. A organizzare il campionato è stata la FASI, Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana.

Performance quelle del nostro Massimiliano, che a soli 14 anni chiude una via estrema di 8A+, denotano capacità e abilità incredibili, che gli hanno permesso di portare a termine imprese difficili. Noi non possiamo fare altro che augurare un grande in bocca al lupo al giovane Massimiliano, per i suoi prossimi traguardi, la città di Grosseto fa il tifo per te.